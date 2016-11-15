Чемпіонат України з карате: вперше у Києві і вперше в олімпійському статусі

Свою майстерність у цьому виді спорту продемонструють понад 500 спортсменів з 21 області країни. Серед них будуть провідні українські майстри карате – переможці та призери міжнародних змагань, чемпіонатів Європи та світу, повідомляє прес-служба Української федерації карате.

Це буде вже сьомий за ліком чемпіонат України з карате, який проводить УФК – офіційний представник в Україні Всесвітньої федерації карате (WKF). Проте в столиці України національний чемпіонат відбудеться вперше. Також вперше такий турнір пройде в новому статусі карате як олімпійського виду спорту. Нагадаємо, що згідно з рішенням 129-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (серпень 2016 р., Ріо-де-Жанейро) карате включено в програму Олімпійських ігор в Токіо 2020 року. Популярність цього виду спорту зростає як в Україні, так і в світі.

Чемпіонат України є першим по значущості всеукраїнським змаганням державного рівня, згідно з регламентом УФК його переможці сформують склад національних збірних команд України на головних міжнародних стартах 2017 року. Зокрема, на 52-му чемпіонаті Європи в Самсун (Туреччина).

Президент УФКЕ Сергій Левчук напередодні чемпіонату України 2016 року із задоволенням зазначив, що системна робота федерації по організації змагань приносить свої плоди: УФК стала найбільш технічно оснащеної серед спортивних федерацій України в плані електронного документообігу, проведення змагань та контролю за дотриманням вимог.

«УФК сьогодні об'єднує понад 100 клубів, при цьому поточну роботу федерації виконують лише два штатних працівника, - підкреслив Сергій Левчук. – Реєстрація на участь в наших змаганнях закінчується за два тижні або навіть за місяць до їх початку. Це свідчення високого організаційного рівня, якого досягла УФК».

Президент УФК також повідомив про проект об'єднання під егідою УФК різних стилів та версій карате і про намір ввести стильові змагання як окремі заходи в чемпіонати України.

Чемпіонат пройде у спорткомплексі Національного технічного університету України «КПІ» (вул. Польова, 38/1). У програмі – змагання серед дорослих, молоді (U-21), юніорів і кадетів в куміте та ката.