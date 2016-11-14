Українець Матвійчук фінішував другим на півмарафоні в Італії
17:18, 14 листопада 2016Інше
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Змагання відбулися у Ріва-дель-Гарда
Українець випередив одного кенійця, але поступився іншому / trentinoeventi.it
Українець Олександр Матвійчук фінішував другим на міжнародному півмарафоні Garda Trentino Half Marathon, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Змагання 13 листопада відбулися у Ріва-дель-Гарда (Італія).
Дистанцію 21,097 км Матвійчук подолав за 1:05.23 год. Він на десяті долі секунди випередив кенійця Юліуса Кіпнгетіка Роно. Переміг ще один спортсмен з Кенії, Джонатан Косгей Канда (1:05.17 год).
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