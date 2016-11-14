Українець Матвійчук фінішував другим на півмарафоні в Італії

Змагання відбулися у Ріва-дель-Гарда

Українець Олександр Матвійчук фінішував другим на міжнародному півмарафоні Garda Trentino Half Marathon, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Змагання 13 листопада відбулися у Ріва-дель-Гарда (Італія). Дистанцію 21,097 км Матвійчук подолав за 1:05.23 год. Він на десяті долі секунди випередив кенійця Юліуса Кіпнгетіка Роно. Переміг ще один спортсмен з Кенії, Джонатан Косгей Канда (1:05.17 год).

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