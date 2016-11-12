"Мотор" обіграв португальську "Уміньо" в матчі гандбольної Ліги чемпіонів

У Бразі завершився матч 6-го туру гандбольної Ліги чемпіонів, в якому місцевий "Уміньо" приймав запорізький "Мотор" і програв з рахунком 22:35, повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому матчі зійшлися команди, які займають місця в середині турнірної таблиці.

"Мотор" , який йшов після першого кола (5 матчів) на 3-му місці, мав повну перевагу в гостьовій зустрічі з португальським клубом, який займав передостаннє 5-е місце. І вже в першій половині гри домігся дворазової переваги - 18:9.

Після перерви перевага "Мотора" збільшувалася, але вже не такими темпами. На 13 голів португальців гості відповіли "лише" 17 своїми.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став білоруський легіонер Борис Пуховський - 10 голів.

Таким чином, "Мотор" зрівнявся за кількістю очок з турецьким "Бешикташем" - по 7, у боротьбі за 2-3 місця в групі. Лідирує французький "Нант" - 9 балів.

Французька і турецька команди проведуть свої матчі 5-го туру в неділю, 13 листопада.