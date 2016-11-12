Збірна України з регбі програла третій матч поспіль чемпіонату Європи

У третьому для себе матчі чемпіонату Європи в дивізіоні «Трофі» чоловіча національна збірна України в Нових Аненах програла команді Молдови, повідомляє Федерація регбі України.

«Синьо-жовті» на виїзді не змогли стримати господарів поля, яким програли з підсумковим рахунком 15:54.

Суперник буквально зім'яв оборону українців у першому таймі, обігравши їх з рахунком 28:0. У другому таймі пішла більш відкрита гра. Молдавани набрали 26 очок, але, в свою чергу, дозволили супернику набрати 15 балів.

Для української дружини програш в Молдові став вже третім поспіль. У двох стартових поєдинках чемпіонату Європи наші регбісти також поступилися своїм суперникам: на виїзді - збірній Польщі (0:22), а вдома - Нідерландам (12:54).

Наступна гра чемпіонату Європи в дивізіоні «Трофі» з участю української збірної відбудеться вже в 2017 році. 11 березня підопічні Валерія Кочанова в Женеві зустрінуться зі швейцарцями.

12.11.2016. Нові Анени. Чемпіонат Європи. Дивізіон «Trophy». 3 тур. Чоловіки

Молдова (28) 54 – 15 (0) Україна

Спроби: Гаргалик (20), Препеліце (26, 40), Титика (36, 42), Архіп (48), Романів (68), Артик (77) – Снісаренко (62), О. Литвиненко (80);

Реалізації: Голубенко (21, 27, 37, 40, 44, 49), Унгуряну (78) – Косарєв (64);

Штрафні: ні – Косарєв (54);

Жовті картки: ні – Кравченко (32).

КАЛЕНДАР ІГОР ДИВІЗІОНУ «ТРОФІ»

2017-й рік. 18 лютого: Португалія - Польща. 4 березня: Нідерланди - Португалія. 11 березня: Швейцарія - УКРАЇНА (Женева), Португалія - Молдова. 18 березня: Нідерланди - Швейцарія, Молдова - Польща. 1 квітня: УКРАЇНА - Португалія (в Одесі). 8 квітня: Польща - Нідерланди. 22 квітня: Польща - Швейцарія.