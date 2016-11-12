Біатлоністка Джима посіла 3-е місце в спринті в норвезькому Шушені

В Шушені (Норвегія) завершилася перша біатлонна гонка сезону 2016/17 в рамках традиційного передсезонного турніру, де призове 3-тє місце посіла українська олимпийска чемпіонка в естафеті Юлія Джима, повідомляє Федерація біатлону України.

Окрім значної армії норвезьких спортсменок, своїми основними складами були представлені команди Франції (за винятком Марі Дорен-Абер), України, Латвії, Литви, плюс в гордій самоті представляла Німеччину Міріам Гесснер.

Юлія Джима показала найкращий результат серед українок, з одним промахом увійшовши в трійку найсильніших. Вдалі виступи Джими в Шушені вже стають доброю традицією - рік тому Юля тут стала переможницею мас-старту. Дуже гідно виглядала і Олена Підгрушна, яка також з одним колом штрафу замкнула шістку кращих. Відзначимо також місця в топ-20 Анастасії Меркушиної і Яни Бондар і не по роках зрілий виступ самої юної з наших учасниць – Христини Дмитренко, абсолютно не знітившийся в компанії куди більш досвідчених суперниць.

А перемогла в гонці висхідна зірка французької команди Жюстін Бреза – на відміну від основних конкуренток, вона зуміла обійтися без штрафних кіл і показала на фініші результат на 23 секунди швидше головної надії місцевих уболівальників Тіріл Екхофф.

Результати гонки:

1. Жюстін Бреза (Франція) — 22:07.7 (0)

2. Тіріл Екхофф (Норвегія) +23.1 (2)

3. Юлія Джима (Україна) +36.6 (1)

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6. Олена Підгрушна (Україна) +1:23,2 (1)

15.Анастасія Меркушина (Україна) +2:32,4 (2)

16. Яна Бондар (Україна) +2:34,3 (3)

29. Христина Дмитренко (Україна) +2:59,0 (1)

30. Надія Бєлкіна (Україна) +3:03,0 (2)

31. Юлія Журавок (Україна) +3:04,4 (2)

37. Марія Кручова (Україна) +4:04,3 (3)

47. Ганна Кривонос (Україна) +4:32,0 (2)

Завтра дівчата визначать найсильнішу в мас-старті.