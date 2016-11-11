ФСТ "Динамо" України внесло зміни до статуту і обрало нових членів президії

11 листопада відбулась позачергова конференція ФСТ «Динамо» України, де були внесені змін до статуту організації відповідно до Закону про громадські об’єднання та обрані нові члени президії, повідомляє прес-служба "Динамо".

В її роботі взяли участь міністр внутрішніх справ України, голова ФСТ «Динамо» України Арсен Аваков, голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул, перший заступник голови ФСТ «Динамо», радник міністра внутрішніх справ України Віктор Корж, народний депутат України Микола Величкович, керівник Управління державної охорони України Валерій Гелетей, делегати обласних організацій товариства.

Перший заступник голови товариства Віктор Корж поінформував учасників заходу про напрямки діяльності організації за минулий рік. Особливу увагу він приділив питанням розвитку матеріально-технічної бази, яка є основою підготовки спортсменів. «Товариство «Динамо» сьогодні - це потужна спортивна організація, яка має 200 спортивних споруд, серед яких 18 баз олімпійської та паралімпійської підготовки, - підкреслив Віктор Корж. - Лише цього року на капітальний ремонт спортивних об’єктів було витрачено понад 12 млн. гривень. Це ремонт та реконструкція Вінницького стрілецького тиру, легкоатлетичного манежу та велотреку в Харкові, які були нещодавно урочисто відкриті. Наразі завершується реконструкція палаців спорту в Житомирі та Запоріжжі. Завдяки підтримці МВС завершуються роботи з будівництва та оновлення низки спортивних об’єктів у Львові».

Віктор Корж висловив стурбованість з приводу негативних тенденцій, пов’язаних зі скороченням ДЮСШ в окремих регіонах таких як Волинь, Херсонщина, Кіровоградщина. Він закликав представників законодавчої та виконавчої влади звернути увагу на проблему та припинити ці негативні явища.

У свою чергу, Арсен Аваков зазначив, що підтримка відомчого спорту, розвиток інфраструктури та фізична підготовка працівників силових структур сьогодні залежать від МВС та бюджетного фінансування.

«В силових відомствах будуть введені посади офіцерів, які відповідатимуть за спортивну підготовку, які інтегруватимуть свою роботу з ФСТ «Динамо». Саме це, на думку міністра, стане основою для професійної підготовки правоохоронців та дозволить спортсменам-динамівцям й надалі завойовувати олімпійські нагороди».

Наприкінці заходу Арсен Аваков та Микола Величкович нагородили відомчими нагородами та почесними грамотами працівників ФСТ «Динамо», які займались підготовкою призерів Олімпійських ігор.