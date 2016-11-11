Підгрушна і Семенов візьмуть участь у Різдвяній гонці

Українські біатлоністи Олена Підгрушна і Сергій Семенов візьмуть участь у традиційній Різдвяній гонці в Гельзенкірхені (Німеччина), повідомляє Федерація біатлону України.

Разом з українським дуетом, участь у змаганнях підтвердили: Доротея Вірер / Домінік Віндіш (Італія), Ліза Тереза Хаузер / Сімон Едер (Австрія), Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Німеччина), Габріела Коукалова / Міхал Шлезінгер (Чехія).

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Шоу-гонка в 2016-му році відбудеться 28 грудня.

У 2014 році змагання в Гельзенкірхені вже вигравав Сергій Семенов - у дуеті з Валентиною Семеренко.