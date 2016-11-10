Українcький легокатлет Глива потрапив у трійку призерів екстремальної багатоденки в Омані

Українець Євген Глива фінішував другим на екстремальній багатоденці пустелею Oman Desert Marathon, повідомляє прес-служба Федераці\ легкої атлетики України.

Спортсмени у рамках гонки упродовж шести днів бігли шість етапів. До п’ятого Глива тримався четвертим, проте на нічному марафоні зумів вийти на друге місце. У заключний день змагань Євген зміцнив другу позицію.

Шість етапів Глива подолав за 14 годин 45.54 хвилини. Швидше це зробив лише марокканець Рашид Ельморабіті (13:49.44 год).

На етапах Глива показав такий час:

1-й етап (21 км) — 1:42.02 год (4-те місце на етапі)

2-й етап (25 км) — 2:47.48 (6-й)

3-й етап (29 км) — 2:13.48 (2-й)

4-й етап (28 км) — 2:13.14 (4-й)

5-й етап (42,195 км) — 3:43.45 (2-й)

6-й етап (20 км) — 2:05.17 (2-й)