Відсторонений від чемпіонату Європи український шашист Анікєєв подає позов до спортивного арбітражного суду

Чемпіон світу з шашок, міжнародний гросмейстер Юрій Анікєєв сьогодні подає позов до спортивного арбітражного суду в Лозанні (САЅ) про скасування, на його думку, абсолютно незаконної дискваліфікації, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

Анікеєв, як чемпіон України, повинен представляти нашу країну на чемпіонаті Європи з шашок-64 у Грузії, який стартує в Тбілісі 12 листопада. Підтримку видатному українському шашисту надають Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, президент Федерації шашок України Анатолій Яценко.

Мінмолодьспорт України і Федерація шашок України займає чітку і єдину позицію. У рішенні правління IDF про дискваліфікацію не наведено жодного конкретного порушення Юрієм Анікєєвим Статуту IDF, або базового принципу спорту Fair Play. Більше того,дії IDF прямо порушують статтю 10 Європейської Конвенції про права і свободи людини.

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"Сотні спортсменів і любителів спорту по всьому світу, а це представники Бразилії, Нідерландів, Німеччини, Росії, України, Білорусі, Литви, Польщі та інших країни, висловили підтримку Юрію Аникееву в його боротьбі за своє право брати участь у чемпіонаті Європи і мати право вільно висловлювати свої думки - фундаментальне право особи, закріплене Європейською Конвенцією з прав людини", - наголошується в повідомленні ФШУ.

Незважаючи на всі перешкоди, Юрій Анікєєв продовжує підготовку до відповідального турніру і готовий відстоювати честь України, вносячи свій вклад в розвиток інтелектуальних видів спорту.

Як повідомляв УНІАН ,Міжнародною федерацією шашок (IDF) було прийнято рішення дискваліфікувати міжнародного гросмейстера Юрія Анікєєва з позбавленням його права брати участь у чемпіонаті Європи з шашок-64 . Правління IDF в Санкт-Петербурзі розмістило це рішення, прийняте 15 жовтня 2016, на своєму сайті з таким обгрунтуванням "за багаторазові випадки публікації тенденційної і недостовірної інформації про діяльність IDF і висловлювань, що завдають шкоди її іміджу та іміджу шашок-64 в цілому".