Українка Кашина виграла міжнародні змагання зі спортивної ходьби в Іспанії
23:24, 08 листопада 2016Інше
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Українка перемогла на Memorial Manuel Alcalde.
Кашина виграла змагання в Іспанії / MIR-LA.com
Українська легкоатлетка Інна Кашина перемогла на Гран-прі зі спортивної ходьби — XI Memorial Manuel Alcalde, повідомляє Федерація легкої атлетики України.
Змагання відбувалися на півдні Іспанії, у Гуадіксі (Андалусія, провінція Гранада).
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Кашина здолала дистанцію 5000 м за 22.31 хв. Найближча переслідувачка українки, іспанка Марія Перес Гарсія, відстала від неї на 26 секунд. Змагання серед чоловіків виграв господар турніру Луіс Альберто Амезкуа Балбоа (20.21 хв).
Нагадаємо, що Кашина брала участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро і фінішувала там 21-ю зі спортивної ходьби на 20 км.
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