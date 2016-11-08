Українка Кашина виграла міжнародні змагання зі спортивної ходьби в Іспанії

Українська легкоатлетка Інна Кашина перемогла на Гран-прі зі спортивної ходьби — XI Memorial Manuel Alcalde, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Змагання відбувалися на півдні Іспанії, у Гуадіксі (Андалусія, провінція Гранада).

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Кашина здолала дистанцію 5000 м за 22.31 хв. Найближча переслідувачка українки, іспанка Марія Перес Гарсія, відстала від неї на 26 секунд. Змагання серед чоловіків виграв господар турніру Луіс Альберто Амезкуа Балбоа (20.21 хв).

Нагадаємо, що Кашина брала участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро і фінішувала там 21-ю зі спортивної ходьби на 20 км.