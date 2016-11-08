Новий біатлонний сезон відкриється змаганнями Sesong start skiskyting в Норвегії

Відкриття біатлонного сезону в цьому році відбудеться на 10 днів раніше, ніж зазвичай, повідомляє biathlon.com.ua.

Вже на цих вихідних відбудеться традиційний турнір у норвезькому Шушені

У розкладі змагань такі старти:

12 листопада. Субота. 12:15 - Жінки. Спринт. 14:30 - Чоловіки. Спринт.

13 листопада. Неділя. 12:45 - Жінки. Мас-старт. 13:45 - Чоловіки. Мас-старт Б. 15:15 - Чоловіки. Мас-старт А.

З основних спортсменів в заявках - повні склади команд Норвегії та Франції, жіноча збірна України, а також команди Німеччини та Польщі.