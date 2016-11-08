Новий біатлонний сезон відкриється змаганнями Sesong start skiskyting в Норвегії
18:24, 08 листопада 2016Інше
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Змагання відбудуться 11-13 листопада.
Новий сезон стартує вже в найближчі вихідні / skiskyting.no
Відкриття біатлонного сезону в цьому році відбудеться на 10 днів раніше, ніж зазвичай, повідомляє biathlon.com.ua.
Вже на цих вихідних відбудеться традиційний турнір у норвезькому Шушені
У розкладі змагань такі старти:
12 листопада. Субота. 12:15 - Жінки. Спринт. 14:30 - Чоловіки. Спринт.
13 листопада. Неділя. 12:45 - Жінки. Мас-старт. 13:45 - Чоловіки. Мас-старт Б. 15:15 - Чоловіки. Мас-старт А.
З основних спортсменів в заявках - повні склади команд Норвегії та Франції, жіноча збірна України, а також команди Німеччини та Польщі.
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