Мінспорту України обурилося "спортивним тероризмом" проросійської Міжнародної федерації шашок
Міністр спорту України незадоволений відстороненням від змагань українського гросмейстера Юрія Анікєєва.
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов обурився рішенням Міжнародної федерації шашок (IDF) дискваліфікувати українського гросмейстера Юрія Анікєєва з чемпіонату Європи з шашок-64 . Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
На початку листопада правління IDF в Санкт-Петербурзі прийняло таке рішення "за багаторазові випадки публікації тенденційної та недостовірної інформації про діяльність IDF і висловлювань, що завдають шкоди її іміджу та іміджу шашок-64 в цілому". На думку Жданова, це рішення носить політичний характер.
"Правління Міжнародної федерації шашок (IDF) незаконно і, на моє глибоке переконання, виключно з політичних мотивів - дискваліфікувало видатного українського шашиста, чемпіона світу, капітана збірної команди України з шашок, міжнародного гросмейстера Юрія Анікєєва", - написав Жданов.
Читайте такожУкраїнський екс-чемпіон світу з шашок Анікєєв дискваліфікований і не буде допущений до чемпіонату Європи"Ми впевнені, що зазначене рішення правління IDF є виключно політичним. Показово, що кворум в правлінні складають росіяни (президент Володимир Лангін та ще 6 членів, у тому числі керівництво Федерації шашок Росії). Метою цього рішення є спроба покарати Юрія Анікєєва за те, що він справжній патріот України, який ніколи не приховував та публічно висловлював свою патріотичну громадянську позицію. Ця позиція, вочевидь, не подобалася росіянам в IDF.
Такий "спортивний тероризм" зі сторони проросійського керівництва Міжнародної федерації шашок - містить усі ознаки порушення Європейської Конвенції про права людини. Зокрема, статті 10 щодо свободи слова та висловлювань", - підкреслив міністр.
Жданов також зазначив, що в рішенні правління IDF про дискваліфікацію не наведено жодного конкретного порушення Юрієм Анікєєв Статуту IDF, або базового принципу спорту Fair Play.
"У разі не допуску Юрія Анікєєва до участі у чемпіонаті Європи, Мінмолодьспорту підтримує позов Федерації шашок України щодо незаконних дій IDF до Вищого спортивного суду в Лозанні", - додав Жданов.