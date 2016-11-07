Мінспорту України обурилося "спортивним тероризмом" проросійської Міжнародної федерації шашок

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов обурився рішенням Міжнародної федерації шашок (IDF) дискваліфікувати українського гросмейстера Юрія Анікєєва з чемпіонату Європи з шашок-64 . Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

На початку листопада правління IDF в Санкт-Петербурзі прийняло таке рішення "за багаторазові випадки публікації тенденційної та недостовірної інформації про діяльність IDF і висловлювань, що завдають шкоди її іміджу та іміджу шашок-64 в цілому". На думку Жданова, це рішення носить політичний характер.

"Правління Міжнародної федерації шашок (IDF) незаконно і, на моє глибоке переконання, виключно з політичних мотивів - дискваліфікувало видатного українського шашиста, чемпіона світу, капітана збірної команди України з шашок, міжнародного гросмейстера Юрія Анікєєва", - написав Жданов.

Читайте такожУкраїнський екс-чемпіон світу з шашок Анікєєв дискваліфікований і не буде допущений до чемпіонату Європи"Ми впевнені, що зазначене рішення правління IDF є виключно політичним. Показово, що кворум в правлінні складають росіяни (президент Володимир Лангін та ще 6 членів, у тому числі керівництво Федерації шашок Росії). Метою цього рішення є спроба покарати Юрія Анікєєва за те, що він справжній патріот України, який ніколи не приховував та публічно висловлював свою патріотичну громадянську позицію. Ця позиція, вочевидь, не подобалася росіянам в IDF.

Такий "спортивний тероризм" зі сторони проросійського керівництва Міжнародної федерації шашок - містить усі ознаки порушення Європейської Конвенції про права людини. Зокрема, статті 10 щодо свободи слова та висловлювань", - підкреслив міністр.

Жданов також зазначив, що в рішенні правління IDF про дискваліфікацію не наведено жодного конкретного порушення Юрієм Анікєєв Статуту IDF, або базового принципу спорту Fair Play.

"У разі не допуску Юрія Анікєєва до участі у чемпіонаті Європи, Мінмолодьспорту підтримує позов Федерації шашок України щодо незаконних дій IDF до Вищого спортивного суду в Лозанні", - додав Жданов.