Українці завоювали три медалі Кубка світу з велоспорту

Українські спортсмени завоювали три медалі Кубка світу в Глазго (Великобританія), повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Любов Басова з Луганська принесла Україні 2 срібні медалі — у дисципліні кейрін і в індивідуальному спринті, а Андрій Винокуров (Харків) став бронзовим призером індивідуального спринту.

У перший день змагань визначилися переможці у чотирьох гонках: командні гонки переслідування (чоловіки і жінки), кейрін (жінки) і спринт (чоловіки). У фіналі кейрина Любов Басова завоювала "срібло", поступившись Сімоні Крупецкайте з Литви. Симона зуміла відігратися за поразку від українки на чемпіонаті Європи. Нагадаємо, що саме Крупецкайте «застрягла» на останньому віражі фіналу кейрина на Олімпіаді в Ріо, тим самим позбавивши Басову і Україну олімпійської медалі.

На день пізніше, 5 листопада, Басова закріпила успіх, завоювавши друге місце в індивідуальному спринті. Золото — знову за Сімоною Крупецкайте, бронза дісталася Тані Кальво Барберо з Іспанії.

Андрій Винокуров увійшов у трійку переможців індивідуального спринту. Велогонщику вдалося виграти заїзд на бронзу, обійшовши британського спортсмена Райана Оуенса. Золото завоював поляк Каміл Кучинський, срібло — росіянин Павло Якушевський.

Оксана Клячина (Біла Церква) і Ганна Нагірная (Миколаїв) на Кубку світу в перегонах «Медісон» зайняли 4-е місце, що є гарним результатом для другого старту в кар'єрі в цьому складному технічному виді програми.

Президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко прокоментував виступ українських велосипедистів: «Наші спортсмени-треківці знову і знову доводять свою конкурентність. Впевнений, Міністерство оцінить належним чином пріоритетність велосипедного спорту, а КМДА доведе відновлення київського велотреку до логічного завершення».

Збірну України на Кубку світу з велоспорту на треку в Глазго представляють 11 спортсменів і спортсменок. Атлети змагаються за бали міжнародного рейтингу UCI і мають можливість потрапити на Чемпіонат світу в 2017 році (Гонконг, Китай).

Крім того, Кубок світу з велоспорту на треку відкриває новий цикл олімпійського чотириріччя.