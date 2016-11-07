Українські гімнасти Верняєв та Кисла виграли Кубок Швейцарії

Український дует гімнастів Олег Верняєв та Ангеліна Кисла стали переможцями Кубку Швейцарії 2016, повідомляє XSport.ua.

На турнірі в Цюріху українці перемогли другий рік поспіль, у фіналі змагань залишивши позаду команди Німеччини 1 і Росії.

Олег Верняєв на своєму коронному снаряді – паралельних брусах – показав дуже високий бал 15,800. До цього приплюсувалася оцінка Кислої за опорний стрибок – 13,775.

З сумарним результатом 29,575 український дует став першим. Друге місце у Німеччині 1 (28,925), а третя позиція – у Росії (27,800).

Нагадаємо, на початку листопада Олег Верняєв здобув перемогу на меморіалі Артура Гандера в Швейцарії.