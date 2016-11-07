Британський тенісист Маррей офіційно став першою ракеткою світу

Британський тенісист Енді Маррей офіційно став першою ракеткою світу після того, як сьогодні Асоціація професійних тенісистів (ATP) оновила свій тижневий рейтинг.

29-річний Маррей, який переміг минулого тижня на турнірі в Парижі, вперше в своїй кар'єрі піднявся на найвищу позицію рейтингу. Він змістив з першої позиції Новака Джоковіча, який був лідером рейтингу ATP протягом 223 тижнів.

Також відзначимо перший з 2002 року виліт з Топ-10 швейцарця Роджера Федерера. Знаменитий тенісист раніше достроково завершив сезон через травму і зараз знаходиться на 16-й позиції рейтингу.

Найкращий з українців у рейтингу Олександр Долгополов залишився на 63-й позиції рейтингу. Ілля Марченко - 68-й.

Як повідомляв УНІАН, українська тенісистка Еліна Світоліна встановила особистий та всеукраїнський рекорд, завершивши сезон на 14-му місці в рейтингу WTA.