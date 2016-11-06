Свитолина поставит новый рекорд Украины в рейтинге WTA по итогам года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела самый успешный сезон в карьере, который закончит на 14-й строчке теннисного рейтинга WTA. Об этом сообщает Sport Arena.

Благодаря выходу в финал турнира в Чжухае WTA Elite Trophy, украинка заработала 440 рейтинговых очков — 240 за две победы на групповом этапе и 200 за попадание в решающую стадию.

Читайте такожСвитолина продолжает удерживать всеукраинский рекорд в теннисном рейтинге WTAТаким образом, 22-летняя одесситка до конца сезона сохранит 14-ю строчку рейтинга WTA, которая является для нее наивысшей в карьере. Официально новый рейтинг WTA будет опубликован завтра.

В текущем сезоне Свитолина выиграла 43 матча из 66-ти. Первый раз она вышла на 14-ю строчку рейтинга в марте 2016 года после того, как стала чемпионкой турнира Malaysian Open в Куала-Лумпуре.

В течение года украинка также выходила в финал турнира Connecticut Open в Нью-Хейвене и полуфиналы соревнований в Дубае, Токио, Пекине и Москвы. На счету Элины пять побед над соперницами из топ-10, в том числе и две над первыми ракетками мира.