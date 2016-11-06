Світоліна поступилася у фіналі тенісного турніру WTA Elite Trophy
11:54, 06 листопада 2016Інше
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Перша ракетка України програла вирішальний матч чешці Петрі Квітовій.
Світоліна знову програла Квітовою / btu.org.ua
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла стати чемпіонкою престижного турніру WTA Elite Trophy в китайському Чжухау з призовим фондом 2 210 000 доларів.
У фіналі турніру 22-річна одеситка програла чешці Петрі Квітовій у двох сетах - 4:6, 2:6.
Читайте такожСвітоліна вийшла у фінал WTA Elite TrophyНагадаємо, на шляху до фіналу Світоліна перемогла голандку Кеке Мартенс, росіянку Єлєну Весніну та британку Йоханну Конту.
У нинішньому році Світоліна чотири рази зустрічалася з Квітовою і всі чотири рази програла.
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