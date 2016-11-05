Збірна України з регбі крупно програла Нідерландам в матчі чемпіонату Європи

У другому турі чемпіонату Європи в дивізіоні «Трофі» українська чоловіча національна збірна у Львові зазнала поразки від команди Нідерландів – 12:54, повідомляє прес-служба Федерації регбі України.

Це вже другий невдалий матч підопічних Валерія Кочанова в рамках Євро. Першими кривдниками українців виступили регбісти національної команди Польщі, обігравши у вересні в рідних стінах наших співвітчизників з рахунком 22:0.

Наступний свій матч українська збірна зіграє в Республіці Молдова з місцевою національною дружиною. Гра відбудеться 12 листопада в Бєльцях.