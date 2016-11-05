Збірна України з регбі крупно програла Нідерландам в матчі чемпіонату Європи
16:21, 05 листопада 2016Інше
192
Гра у Львові завершилася з рахунком 12:54.
Українські регбісти зазнали другої поспіль поразки у нинішньому розіграші чемпіонату Європи / rugby.org.ua
У другому турі чемпіонату Європи в дивізіоні «Трофі» українська чоловіча національна збірна у Львові зазнала поразки від команди Нідерландів – 12:54, повідомляє прес-служба Федерації регбі України.
Це вже другий невдалий матч підопічних Валерія Кочанова в рамках Євро. Першими кривдниками українців виступили регбісти національної команди Польщі, обігравши у вересні в рідних стінах наших співвітчизників з рахунком 22:0.
Наступний свій матч українська збірна зіграє в Республіці Молдова з місцевою національною дружиною. Гра відбудеться 12 листопада в Бєльцях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter