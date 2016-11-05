Світоліна вийшла у фінал WTA Elite Trophy

У Чжухаї (Китай) завершився півфінальний матч тенісного турніру WTA Elite Trophy, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Йоханну Конту з Великобританії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився у трьох сетах - 2:6, 6:1, 6:4.

Українка помітно хвилювалась перед початком матчу і досить довго входила ув гру. Цим скористалася суперница, яка знаходиться вище в світовому рейтингу і досить легко виграла перший сет - 6:2. Втім, друга партія проходила за абсолютно протилежним сценарієм. Харків'янка заспокоїлася і помітно додала у грі, в той час як суперниця розслабилася. Результат виявився навіть ще більш розгромний, ніж у стартовому сеті - 6:1.

У вирішальному третьому сеті спортсменки включилися на повну, а ключовим моментом став шостий гейм, в якому за рахунку 3:2 на свою користь Світоліна виграла на подачі суперниці 4:2. Після цього українка зосередилася на утриманні переваги і зуміла довести сет до перемоги, вигравши два наступні гейми на своїй подачі - 6:4.

У фіналі турніру Світоліна зіграє з Петрою Квітовою з Чехії. Матч відбудеться в неділю, 6 листопада і розпочнеться о 10.00 за київським часом.

WTA Elite Trophy в Чжухаї є підсумковим турніром року для спортсменів 2-й десятки світового рейтингу. Минулого тижня відбувся Підсумковий турнір для найсильніших тенісисток світу, який сенсаційно виграла Домініка Цибулкова зі Словаччини. У фіналі вона переграла лідера рейтингу WTA Анжелік Кербер з Німеччини.