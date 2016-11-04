Український екс-чемпіон світу з шашок Анікєєв дискваліфікований і не буде допущений до чемпіонату Європи

Українського шашкіста, Міжнародного гросмейстера Юрія Анікєєва дискваліфікували і не допускають до Чемпіонату Європи в Грузії, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації шашок України.

На турнір, що стартує 9 листопада, спортсмен не потрапляє за полеміку в пресі, де він розмірковував про шляхи розвитку шашок -64.

Сам спорстмен лаконічно прокоментував дану ситуацію: "Я діючий чемпіон України, екс-чемпіон світу з шашок-64. Попереду - чемпіонат Європи. Моє усунення не законно", - зазначив Анікєєв.

У федерації шашок України вважають, що відсторонення спортсмена - пряме порушення Європейської Конвенції про права людини. (Стаття 10 Свобода висловлювань і слова.)

У звіті про засідання Правління Міжнародної федерації шашок (IDF), яке відбулось 15 жовтня у Санкт-Петербурзі (Росія), зазначено: "За підсумками розгляду заявок національних федерацій вирішено не допустити до участі в чемпіонаті Європи 2016 р. Юрія Анікєєва (Україна) за багаторазові випадки публікації тенденційною і недостовірної інформації про діяльність IDF і висловлювань, що завдають шкоди її іміджу та іміджу шашок-64 в цілому. Дана дисциплінарна міра має одноразовий характер. При повторенні порушень Кодексу етики IDF до Ю. Анікеєва можуть бути прийняті більш суворі заходи. При виконанні спортивних критеріїв та відсутності порушень Кодексу етики IDF Ю. Анікєєв в подальшому може претендувати на участь в офіційних змаганнях IDF (Чемпіонати світу і т. д.).

Вирішено ще раз донести до шашкової громадськості, в першу чергу – провідних спортсменів, позицію IDF по ряду ключових питань: Федерація нікого не дискваліфікує і не забороняє брати участь у будь-яких змаганнях сторонніх організацій, які мають власне бачення ролі шашок-64 у світі. Якщо подібні турніри не визнаються IDF, кожен може зробити вільний вибір: брати участь у них або у змаганнях IDF. Ми орієнтовані на досягнення серйозних цілей за розумний час, тому готові вкладати ресурси в однодумців, а не в тих, хто зацікавлений тільки в миттєвій вигоді, байдуже від кого вона отримана. Тому такі люди грати в змаганнях IDF не будуть. Не менш важливо уважно ставиться до власних публічних висловлювань на теми, що стосуються шашок і змагань з нашого виду спорту. Імідж гри складається в чому публікацій в мережі Інтернет. Зараз у всьому світі фінансова криза, а ми ж втрачаємо спонсорів, якщо вони бачать негативні публікації про шашки-64. Особливо – від імені провідних шашкових діячів, тим більше – в пасквілянтською формі радянських «колективок», які не прийняті в цивілізованому суспільстві. Всі наші проблеми, безсумнівно, можуть бути вирішені в межах шашкового світу в рамках нормальних демократичних процедур. Порушення корпоративної етики неприйнятні, і кожен з таких випадків спричинить за собою адекватну реакцію з боку Етичної комісії IDF".

Юрій Анікєєв звернувся за роз'ясненнями до керівництва IDF, де спортсменові оголосили, що його тимчасово усунули - на одне змагання. Надалі все залежатиме від самого спортсмена. У федерації наполягають, що спортсмен не може публічно обговорювати внутрішні проблеми шашкового світу.

Разом з тим.Анікєєв чекає перегляду цього рішення у дні, які залишилися до проведення чемпіонату Європи в Грузії.