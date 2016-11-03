Світоліна перемогла росіянку Весніну та вийшла до півфіналу WTA Elite Trophy

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула другу перемогу на турнірі у китайському Чжухаї WTA Elite Trophy, який є альтернативою Підсумковому турніру року.

Сьогодні 22-річна одеситка перемогла у двох сетах росіянку Єлєну Весніну - 6:4, 6:2. Раніше вона впоралася з Кікі Бертенс з Нідерландів.

Читайте такожСвітоліна продовжує утримувати всеукраїнський рекорд у тенісному рейтингу WTAТаким чином, Світоліна пробилася до півфіналу турніру, де зустрінеться з британкою Йоханою Контою або француженкою Каролін Гарсією.

Вихід в півфінал WTA Elite Trophy також може дозволити Світоліній оновити персональний і всеукраїнський рекорд у рейтингу WTA. На даний момент вона займає в ньому 14-е місце.