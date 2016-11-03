Олімпійський чемпіон з гімнастики Верняєв виграв престижний турнір у Швейцарії
14:56, 03 листопада 2016Інше
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Українець також завоював трофей міста Кьяссо за кращу оцінку у вправі на брусах.
Верняєв виграв на турнірі в Швейцарії відразу два головних призи / memorialgander.ch
У Кьяссо (Швейцарія) завершився гімнастичний турнір Меморіал Артура Гандера, який виграв українець Олег Верняєв, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наш спортсмен набрав у сумі багатоборства 60,800 бали. 2-е місце завоював Барт Дерло з Нідерландів - 57,700, третє - ще один українець Ігор Радівілов - 57,050.
У розіграші Трофею Кьяссо - за краще виконання вправи на брусах, також переміг Верняєв, який набрав 16,150 бали.
У жіночому турнірі українка Ангеліна Кисла посіла 7-е місце, набравши 26,200 бали. Перемогу здобула Ангеліна Мельникова з Росії - 48,200 бали.
Традиційний 33-й за рахунком турнір у Кьяссо в 2016-му році пройшов 2 листопада.
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