Чоловіча збірна України з гандболу програла стартовий матч відбору Євро-2018

У Скоп'є завершився матч 1-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2018 з гандболу серед чоловічих команд, в якому збірна Македонії приймала команду України і виграла з рахунком 27:21, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі майданчика мали невелику перевагу в два-чотири м'ячі практично протягом усього матчу. Перший тайм македонці завершили з перевагою в три голи - 13:10. Після перерви господарі поля не тільки втримали свою перевагу, але і зуміли її збільшити в два рази, до 6-ти голів.

Найрезультативнішими гравцями у складі гостей стали Артем Козакевич та Станіслав Жуков - по 4 голи.

Таким чином, збірна України програла перший із шести матчів у Групі 4. Також суперниками української команди у боротьбі за путівку на Євро будуть збірні Ісландії та Чехії.

Матч 2-го туру відбору Євро Україна - Ісландія пройде 5 листопада в Сумах.