Южненський "Хімік" програв у волейбольній Лізі чемпіонів краснодарському "Динамо"

В Южне (Одеська обл.) завершився перший матч 2-го кваліфікаційного раунду волейбольної Ліги чемпіонів ЕКВ серед жіночих команд, в якому "Хімік" приймав російське "Динамо" з Краснодара і програв з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт турніру.

Господарям майданчику вдалася середина матчу, але на початку і наприкінці вони були обіграні гостями. "Хімік" програв першу чверть - 17:25, але виграв другу - 25:20. У впертому третьому сеті господарі майданчика зуміли виграти з перевагою в два бали - 25:23. Здавалося, що цей епізод може стати вирішальним у матчі.

Проте, у четвертій партії українська команда програла з великим рахунком 16:25, а в додатковому сеті на тай-брейку - з ще більшим 5:15.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень в Краснодарі.

Переможець протистояння вийде в третій раунд кваліфікаційних змагань найпрестижнішого єврокубка.