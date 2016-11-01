Світоліна виграла перший матч тенісного турніру в Чжухаї

У Чжухаї (Китай) завершився матч 1-го туру групового етапу WTA Elite, Trophy, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Кікі Бертенс з Нідерландів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:6, 6:4, 6:2.

В наполегливому трехсетовому протистоянні, українка втратила першу партію, але потім зуміла переломити хід гри.

Після матчу Світоліна зазначила: «Рада повернутися сюди, так як у минулому році мені дуже сподобалося в Чжухаї. Було дуже складно, Кікі подавала здорово. Мені потрібно було залишатися в грі, підтримувати концентрацію. У другому сеті показала високий рівень тенісу. Далі матч проти Весніної, яка тільки що виграла в парі на турнірі в Сінгапурі й впевнена у своїх силах».

Згідно з регламентом турніру, 12 тенісисток розділені на 4 групи по 3 гравця. Також у групі зі Світоліною та Бертенс за єдину путівку в півфінал б'ється Олена Весніна з Росії.

Турнір у Чжухаї проходить з 1 по 6 листопада.