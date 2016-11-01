Стрілок Мільчев визнаний найкращим спортсменом жовтня в Україні

За підсумками спортивного жовтня Національний олімпійський комітет визнав срібного призера фіналу Кубка світу зі стендової стрільби Миколу Мільчева найкращим спортсменом місяця в Україні, повідомляє прес-служба НОК.

Високого визнання Олімпійський чемпіон Ігор-2000 та володар Олімпійського рекорду зі стендової стрільби удостоєний завдяки чудовому виступу на змаганнях в Римі, де були представлені найкращі за рейтингом 10 стрілків світу. Досвідченому українському спортсмену вдалося посісти другу сходинку на п’єдесталі пошани цього престижного турніру.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх в бразильському Ріо-де-Жанейро Микола Мільчев зупинився за крок від медалі, посівши 4 місце. Також саме Мільчеву була довірена висока честь та відповідальна місія нести прапор України на урочистій церемонії відкриття Ігор ХХХІ Олімпіади.

Національний олімпійський комітет з 2005 року щомісяця визначає найкращого спортсмена місяця в олімпійських видах програми.