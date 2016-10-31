Світоліна продовжує утримувати всеукраїнський рекорд у тенісному рейтингу WTA

13:18, 31 жовтня 2016
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Одеситка залишилася на 14-й позиції у жіночому тенісному рейтингу.

Світоліна залишилася на 14-му місці рейтингу WTA / Reuters

Найсильніша тенисистка України Еліна Світоліна залишилася на 14-му місці в оновленому рейтингу WTA, повідомляє офіційний сайт організації.

Для 22-річної українки це найвища позиція в рейтингу WTA протягом професійної кар'єри. Крім того, це найвища позиція для всіх українських тенісисток в історії.

Перший раз Світоліна досягла цієї планки в березні 2016 року, а тиждень тому другий раз опинилася на 14-й позиції.

Піднятися вище і встановити новий рекорд українка зможе після того, як візьме участь у наступному турнірі, що відбудеться 1-6 листопада у китайському Чжухаї.

Також зазначимо, що лідером рейтингу залишається німкеня Анжелік Кербер. За нею слідують Серена Вільямс (США), Агнешка Радванська (Польща), Сімона Халеп (Румунія), Домініка Цибулкова (Словаччина).

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