Світоліна продовжує утримувати всеукраїнський рекорд у тенісному рейтингу WTA

Найсильніша тенисистка України Еліна Світоліна залишилася на 14-му місці в оновленому рейтингу WTA, повідомляє офіційний сайт організації.

Для 22-річної українки це найвища позиція в рейтингу WTA протягом професійної кар'єри. Крім того, це найвища позиція для всіх українських тенісисток в історії.

Перший раз Світоліна досягла цієї планки в березні 2016 року, а тиждень тому другий раз опинилася на 14-й позиції.

Піднятися вище і встановити новий рекорд українка зможе після того, як візьме участь у наступному турнірі, що відбудеться 1-6 листопада у китайському Чжухаї.

Також зазначимо, що лідером рейтингу залишається німкеня Анжелік Кербер. За нею слідують Серена Вільямс (США), Агнешка Радванська (Польща), Сімона Халеп (Румунія), Домініка Цибулкова (Словаччина).