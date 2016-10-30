Перша ракетка світу Кербер сенсаційно поступилася у фіналі Підсумкового турніру WTA

Словачка Домініка Цибулкова стала переможницею Підсумкового турніру WTA з призовим фондом в 7 мільйонів доларів, що завершився у Сінгапурі.

Сьогодні у фіналі вона сенсаційно перемогла німкеню Анжелік Кербер, яка є першою ракеткою світу. Цибулкова виграла матч у двох сетах - 6:3, 6:4.

Зазначимо, що раніше 27-річна Цибулкова ніколи не виходила у фінали турнірів WTA. Крім того, в турнірах серії Grand Slam словачка лише раз за свою кар'єру пробивалася в півфінал - це сталося на турнірі "Ролан Гаррос" в 2009 році.

Очікується, що завтра Цибулкова підніметься з восьмого на п'яте місце рейтингу WTA - це буде її найвища позиція протягом кар'єри.