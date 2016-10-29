Плавець Романчук виграв п'яту поспіль золоту медаль етапу Кубка світу, у Зевіної - дві бронзи

У Гонконзі завершився перший день етапу Кубка світу з плавання, де на дистанції 400 метрів вільним стилем у чоловіків перемогу здобув українець Михайло Романчук, повідомляє офіційний сайт змагань.

Романчук проплив дистанцію за 3 хвилини 40,18 секунди.

На 0,27 секунд від нього відстав Петер Бермек з Угорщини, який посів 2-е місце. Третім фінішував Джеймс Гей з Великобританії.

Ця перемога стала п'ятою поспіль для Романчука на етапах Кубка світу. Раніше він завоював дві золоті медалі на дистанціях 400 і 1500 метрів на змаганнях в Сінгапурі і Токіо. Заплив на 1500 метрів у Гонконзі відбудеться завтра, 30 жовтня.

У свою чергу, Дарина Зевіна сьогодні завоювала дві бронзові медалі. На дистанції 50 метрів на спині вона показала результат 27,08 секунди, поступившись олімпійській чемпіонці Катинці Хоссу з Угорщини (26,40) і Емілі Сибойм з Австралії (26,68). А дистанцію 200 метрів на спині Зевіна подолала за 2 хвилини 03.87 секунди. Тут вона також поступилася Хоссу (2:02.28) і Сибойм (2:02.91).

Етап Кубка світу в Гонконгу є останнім з дев'яти змагань, які почалися в серпні, через кілька днів після закінчення Олімпіади-2016 в Ріо.