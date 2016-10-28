Велосипедист Гривко проведе наступний сезон в "Астані"

Призер Європейських Ігор у Баку, єдиний представник України в Про Турі, Андрій Гривко продовжив контракт з командою Pro Team Astana на наступний сезон. Про це спортсмен повідомив під час веб-конференції на XSPORT.

«Переговори велися з декількома командами. Але в результаті у нас вийшли гарні взаємини з казахстанською командою, в якій я вже виступаю сім сезонів. Ми домовилися і вирішили підписати контракт на 2017 рік. У цьому плані все добре, робота стабільна, я задоволений».

Гривко — п'ятиразовий чемпіон України у гонці з роздільним стартом. Його найкращим результатом в Гран Турах є 42-е місце на Вуельта іспанії в 2008-му році.

У лютому 2016 року виграв Тур Середземномор'я, французьку професійну шосейну багатоденну велогонку по берегах Середземного моря.