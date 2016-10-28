Українець Анікєєв став срібним призером Чемпіонату Європи з шашок-100 в супер-бліці

У Туреччині завершився чемпіонат Європи з міжнародних шашок у самому блискавичному виді гри - супер-бліці, де 2-е місце і срібну медаль завоював українець Юрій Анікєєв, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

Міжнародний гросмейстер з Харкова Анікєєв набрав однакову кількість очок з багаторазовим чемпіоном світу Олексієм Чижовим з Росії - по 12 очок. Але поступився за додатковим критерієм - коефіцієнтом. В результаті українець завоював срібло для нашої команди. Третє місце і "бронза" на рахунку Айнура Шайбакова з Росії - 10 балів.

Українець Артем Іванов набрав 8 очок і поділили 4-5 місця з Гунтисом Валнерисом з Латвії. У українського шахіста Василя Іванчука в турнірі з шашок 2 бали і 15-е місце.

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У жіночому турнірі українка Вікторія Мотричко посіла 13-е місце - 6 балів. Трійку призерів склали представники Росії - Матрьона Ноговіцина (14), Дар'я Ткаченко (12) і Тамара Тансиккужина (8).

Після підведення підсумків у загальнокомандному заліку збірна України серед жінок завоювала срібні медалі,чоловіча команда на третьому місці - бронза.