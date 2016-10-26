Українська штангістка Коробка позбавлена срібної медалі Олімпіади-2008 через допінг

Міжнародний олімпійський комітет оголосив про позбавлення українки Ольги Коробки срібної медалі Ігор-2008 у змаганнях з важкої атлетики, повідомляється в релізі МОК.

Коробка, змагаючись у ваговій категорії понад 75 кг. у турнірі з важкої атлетики, зайняла 2-е місце і була удостоєна срібної медалі, нагадали в МОК. Спортсменка дискваліфікована після оприлюднення результатів повторного аналізу допінг-проби, який показав наявність в організмі забороненої речовини туринабол.

Дисциплінарна комісія МОК під головуванням Дениса Освальда відповідно до антидопінгових правил МОК дискваліфікувала спортменку.

Національний олімпійський комітет України зобов'язаний забезпечити повернення МОК, медалі найближчим часом.

Рішення МОК вступає в силу негайно.

Заборонені речовини також знайдено в пробах срібних призерів Ігор - білоруського важкоатлета Андрія Рибакова, казахстанського борця вільного стилю Таймураза Тигієва, борця-вольника Заслана Тигієва, що представляє Узбекистан і власниць бронзи білоруської важкоатлетки Анастасії Новікової і російської бігунки Катерини Волкової.

Раніше МОК провів дві хвилі перевірок допінг-проб, узятих на Олімпійських іграх в Пекіні та Лондоні.