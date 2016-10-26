Плавець Романчук виграв четверту золоту медаль поспіль етапу Кубка світу

У Токіо (Японія) завершився етап Кубка світу з плавання, де сьогодні золоту медаль завоював Михайло Романчук, який переміг на дистанції 1500 метрів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортмен проплив дистанцію за 14 хвилин 26.39 секунди.

Романчук на 3,79 секунди випередив угорця Гергея Дьюрту. Третім фінішував представник Німеччини Пауль Зеллманн.

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Крім того, сьогодні на дистанції 100 метрів на спині у жінок бронзу завоювала Дарина Зевіна. Наша спортсменка здолала дистанцію за 56.86 секунди. Українка поступилася олімпійській чемпіонці Катинці Хоссу (55,59) і Емілі Сибойм з Австралії (56,59).

Для Романчука ця нагорода стала четвертою поспіль золотою на двох етапах Кубка світу. Вчора він виграв у Токіо золото на дистанції 400 метрів. Кілька днів тому українець виграв дві золоті медалі на цих же дистанціях на етапі Кубка світу в Сінгапурі.

Передостанній етап Кубка світу з плавання в Японії проходив 25-26 жовтня. Останній етап змагань, що складаються з 9 етапів, відбудеться 29-30 жовтня в Гонконгу.