Плавець Романчук виграв третє золото поспіль на етапах Кубка світу

В Токіо (Японія) проходить етап Кубка світу з плавання, де в перший день змагань українець Михайло Романчук завоював "золото", а Дарина Зевіна - бронзу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Романчук здобув третю поспіль перемогу на двох етапах Кубка світу.

Сьогодні українець був найсильнішим на дистанції 400 метрів вільним стилем. Романчук подолав дистанцію за 3 хвилини 39,67 секунди, випередивши Юкі Коборі з Японії на 2,78 секунди.Бронза - у ще одного представника Японії Кацухіро Мацумото.

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У свою чергу, Зевіна на дистанції 200 метрів на спині фінішувала третьою з результатом 2 хвилини 02.71 секунди. Українка програла угорці Катинкі Хоссу (2:01.72) та Емілі Сибойм з Австралії (2:02.27).

Етап Кубка світу в Японії проходить 25-26 жовтня.