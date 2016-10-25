Українські шашкісти потрапили в Топ-четвірку кращих чемпіонату Європи

В Ізмірі (Туреччина) завершився чемпіонат Європи з міжнародних шашок-100, де у четвірку кращих спортсменів потрапили Юрій Анікеєв та Ольга Балтажи, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

Нашу країну представляли гросмейстери Юрій Анікєєв, Артем Іванов, Ігор Кірзнер, Ольга Балтажи, Вікторія Мотричко, майстри спорту Юлія Макаренкова та Вікторія Бєлая, а також відомий шахіст Василь Іванчук та юна Дарина Мосієнко.

У чоловіків найкращий результат показав міжнародний гросместер Юрій Анікєєв із Харкова, який посів високе четверте місце.Лише один бал не вистачило йому,аби стати чемпіоном Європи,адже в нього був найкращий коефіцієнт серед трійки призерів.А всі призери набрали по 12 очок. Чемпіоном Європи став Олексій Чижов з Росії, срібним призером Рул Бумстра, бронзовим - Мартін ван Іжендорн (обидва - Нідерланди).

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У жіночому турнірі результат чоловіків повторила міжнародний гросмейстер з Івано-Франківська Ольга Балтажи - вона четверта,причому, набравши із срібним та бронзовим призерками однакову кількість очок, але поступившись призовим місцем за коефіцієнтом.

Чемпіоном Європи стала Айгуль Ідрісова, срібним призером - Ксенія Нахова, бронзовим - Матрьона Ноговіцина (усі - Росія).

Чемпіонат Європи з міжнародних шашок-100 проходи в Ізмірі з 19 по 24 жовтня. За звання чемпіона Європи змагалися 61 учасник (32 чоловіка та 29 жінок), які представляли 15 країн нашого континенту: Україна, Росія, Білорусь, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Нідерланди, Франція, Німеччина, Грузія, Азербайджан, Болгарія, Словенія та Чеська Республіка.