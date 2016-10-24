Росіянку Шарапову виключили з рейтингу найкращих теннисток світу

Російська тенісистка Марія Шарапова була виключена з рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), повідомляє BBC.com.

В опублікованому в понеділок на сайті WTA новому рейтингу імені Шарапової немає.

Читайте такожДискваліфікацію російської тенісистки Шарапової скоротили до 15 місяцівУ попередній версії - від 17 жовтня - Марія Шарапова займала 93-ю сходинку. В асоціації пояснили зникнення імені Шарапової зі списку тим, що вона надто мало виходила на корт в 2016 році.

Нагадаємо, 8 червня Шарапова була дискваліфікована Міжнародною федерацією тенісу (ITF) за вживання мельдонію. Тепер спортсменка зможе повернутися на корт 26 квітня 2017 року - рівно через тиждень після її 30-річчя.

Марія Шарапова є п'ятиразовою переможницею турнірів Grand Slam. У 2004-му році вона стала чемпіонкою Вімблдону, в 2006-му - виграла US Open, в 2008-му - Australian Open, в 2014-му - Ролан Гаррос.