Українка Басова стала чемпіонкою Європи з велоспорту

У Сен-Кентен-Ан-Івелін (Франція), завершилися змагання чемпіонату Європи з велоспорту в дисципліні "кейрін", де перемогу здобула українка Любов Басова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка у фінальному заїзді розвинула швидкість 61,681 км/год, випередивши бельгійку Ніки Дегренделе і литовку Симону Крупецкайте, які посіли, відповідно, 2-3 місця.

Українка завоювала другу золоту медаль за 5 років. у 2011-му році вона виграла чемпіонат Європи у спринті. Цікаво, що протягом цих п'яти років жоден представник велоспорту в Україні не здобув жодної золотої нагороди чемпіонату Європи.

Варто відзначити, що в чемпіонаті Європи не брали участь дворазові олімпійські чемпіонки Крістина Фогель (Німеччина) і Ребекка Джеймс (Велика Британія), а також олімпійська чемпіонка Ріо-2016 в кейріні голландка Еліс Лігтлі.

Чемпіонат Європи у Франції завершиться 23 жовтня.