Запорізький "Мотор" обіграв португальський "Уміньо" в матчі гандбольної Ліги чемпіонів

У Харкові завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів EHF, в якому запорізький "Мотор" приймав португальську "Уміньо" і здобув перемогу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 27:23.

Український клуб протягом всього матчу мав перевагу і виграв перший тайм з різницею у 2 голи - 11:9. Відразу ж після перерви "Мотор" здійснив ривок (4:0) і довів перевагу до "+6" - 15:9. Після цього запорожці зосередилися на збереженні своєї переваги, в чому досягли успіху.

Найрезультативнішим гравцем матчу в складі "Мотора" став російський легіонер українського походження Сергій Шельменко 8 голів. Гравець, який народився в Україні, з 2011 року представляє на міжнародній арені Росію.

Таким чином, "Мотор" здобув другу перемогу в 5-ти матчх турніру (ще 1 нічия і 2 поразки), набрав 5 очок і вийшов на третє місце в турнірній таблиці за підсумками першого кола змагань. "Мотор" обійшов румунський "Динамо" (Бухарест) і "Уміньо" - по 4 бали, але відстає від французького "Нанта" (9) і турецького "Бешикташа" (7). Аутсайдером групи є датський "Хольстебро" - 1 очко.

Друге коло розпочнеться матчем "Уміньо" - "Мотор" 12 листопада.