Романчук виграв друге "золото" етапу Кубка світу з плавання, Зевіна - третя

У Сінгапурі завершився етап Кубка світу з плавання, де українець Михайло Романчук за два дні завоював дві золоті медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сьогодні українець переміг на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Наш спортсмен подолав дистанцію за 14 хвилин 15.49 секунди, з величезним відривом обігнавши суперників.

Угорець Гергей Дьюрта, який фінішував на 2-му місці відстав на 25,07 секунди. Посівший 3-е місце Масато Сакаї з Японії, в свою чергу, відстав від угорця більш ніж на 11 секунд.

Читайте такожУкраїнський плавець Романчук переміг на етапі Кубка світу в Сінгапурі, у Зевіній - срібло та бронзаУ жіночому запливі на 100 метрів на спині українка Дарина Зевіна фінішувала на 3-му місці. Вона подолала дистанцію за 56,87 секунди, пропустивши вперед олімпійську чемпіонку Катінку Хоссу з Угорщини (55,80) і австралійку Емілі Сибойм (56,08).

Як повідомляв УНІАН, етап Кубка світу з плавання в Сінгапурі проходив 21-22 жовтня.