Українська тенісистка Світоліна отримувала погрози перед півфіналом "Кубка Кремля" з росіянкою

Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що отримувала погрози на свою адресу по ходу "Кубка Кремля", який в ці вихідні завершується в Москві, повідомляє "Чемпіонат".

Зокрема, спортсменка отримувала погрози напередодні півфінального матчу проти Світлани Кузнецової з Росії.

"Звичайно, я відчувала підтримку, і в чвертьфіналі. Це, звичайно, дуже добре. Але якщо чесно, то для мене цей турнір психологічно дуже важкий. Вчора, наприклад, було дуже багато поганих повідомлень, — не знаю чому, — якихось загроз теж. Важко. З приводу того, що якщо я виграю... Бувають, звичайно ж, деякі люди, які займаються ставками. Я не знаю докладно з цього приводу. Якщо чесно, то вчора ввечері, це було занадто. У мене, звичайно, є людина, яка цим займається, але він просто не встигав це все видаляти. Я вже потім зовсім... Я не знаю, хто були ці люди, але якщо чесно, для мене це дуже важкий момент. Звичайно, організація тут дуже хороша, але я не знаю, якщо я повернуся... Тому що в кінці і такий удар, можна сказати. Зазвичай це трапляється після програшу. Але перед матчем ніколи такого не було", - розповіла Світоліна.

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Також українка додала: "Ще з самого початку, як тільки я сюди приїхала, після моєї прес-конференції була одна історія. Не знаю, звичайно ж, все пов'язано з політикою. Але не думаю, що я в чомусь винна тут. Дуже важко психологічно. Тому що я просто виходжу і граю в теніс. І для мене головне завдання – показати хорошу гру і виграти матч. Це дуже прикро.

Як повідомляв УНІАН, Світоліна поступилася у півфіналі турніру «ВТБ Кубок Кремля» росіянці Світлані Кузнєцовій з рахунком 5:7, 7:6 (7:2), 4:6.

Попереду у тенісистки залишився один турнір у сезоні-2016 в Китаї, після чого в календарі Жіночої тенісної асоціації WTA-tour настане перерва. Міжсезоння триватиме до січня 2017-го року.