Світоліна програла росіянці Кузнєцовій у півфіналі тенісного "Кубка Кремля"

У Москві завершився півфінальний матч тенісного турніру Кубок Кремля, де найкраща тенісистка України Еліна Світоліна програла росіянці Світлані Кузнєцовій, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч, що тривав майже три години, завершився поразкою українки в трьох сетах - 1:6, 7:6, 4:6.

Лише в першому сеті перевага росіянки була великою і вона легко виграла з рахунком 6:1.

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Надалі на корті зав'язалася запекла боротьба, де суперниці не раз реалізовували брейк-поінт (вигравали гейм на подачі суперниці) і поперемінно вели в рахунку, Доля другої партії була вирішена в додатковому 13-му геймі, де більш вдалою була Світоліна - 7:6 (6:2). А от у вирішальній третій партії удача відвернулася від нашої спортсменки. Кузнєцова зуміла реалізувати брейк-поінт в середині партії і з тих пір свою перевагу не втрачала - 6:4.

Таким чином, українка завершила турнір на стадії півфіналу і тепер готується до "малого" підсумкового турніру року. Якщо найсильніші 8-мь гравців світу зберуться на підсумковий турнір WTA Сінгапурі (23-30 жовтня), то "другий ешелон" світового тенісу зіграє з 1 по 6 листопада у китайському Чжухаї у змаганні під назвою WTA Elite Trophy. У минулому році на цьому турнірі Світоліна дійшла до півфіналу, де поступилася Кароліні Плишковій (Чехія). Цей турнір стане для українки останнім у 2016 році.

На даний момент Світоліна займає 15-е місце в світовому рейтингу.