Український плавець Романчук переміг на етапі Кубка світу в Сінгапурі, у Зевіної - срібло і бронза

У Сінгапурі завершився перший день етапу Кубка світу з плавання, де українські спортмени брали участь у трьох фіналах і у всіх трьох завоювали нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемоги добився Михайло Романчук, який швидше за всіх подолав дистанцію 400 метрів вільним стилем. Українець показав результат 3 хвилини 40.64 секунди, випередивши на 26.81 секунди британця Джеймса Гея. Третє місце у Пауля Зеллманна з Німеччини.

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У свою чергу, Дарина Зевіна на дистанції 200 метрів на спині фінішувала на 2-му місці з результатом 2 хвилини 02.72 секунди. Вона програла олімпійській чемпіонці Катинці Хоссу (2:01.66) з Угорщини.

А на дистанції 50 метрів на спині Зевіна посіла 3-е місце. З результатом 26.47 секунди вона поступилася Хоссу, яка зайняла друге місце (26,21) і переможниці у цьому запливі Емілі Сибойм з Австралії (26,18).

Етап Кубка світу з плавання проходить в Сінгапурі 21-22 жовтня.