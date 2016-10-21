Мінськ може прийняти Європейські ігри-2019

Білорусь готова прийняти Європейські ігри в 2019 році. Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з виконуючим обов'язки президента Європейських олімпійських комітетів Янезом Кочіанчичем, повідомляє БЕЛТА.

"Ми з вами прийняли історичне рішення, і в 2019 році зберемо тут європейських спортсменів на нашу Олімпіаду", - заявив Олександр Лукашенко.

Глава держави зазначив, що він ознайомлений з переговорами білоруської сторони з керівництвом ЄОК. У зв'язку з цим він запропонував не поспішати у визначенні деяких деталей. "Наприклад, визначити, які види спорту, і скільки їх буде в Білорусі під час Європейських ігор. Я прихильник того, щоб сюди запросити максимум спортсменів. Це їхнє свято. Чим більше буде спортсменів, тим більше у нас буде прихильників в нашій європейській організації. І чим більше видів спорту ми тут організуємо, тим більший розвиток вони отримають", - сказав Президент.

Він додав, що також є питання проведення юнацьких змагань 2019 року. "Ми також подивимося на ці змагання. Може, нам вдасться, якщо це не суперечить духу, ми, можливо, проведемо їх в Білорусі і слідом проведемо нашу Олімпіаду. Це як вам зручніше. Ці деталі ми повинні вивчити", - сказав глава держави.

"Ми не супердержава, але спорту приділяємо величезну увагу, - зазначив білоруський лідер. - Дуже хочу, щоб наша європейська організація ні в якому разі не поступалася організаціям інших континентів, в тому числі Міжнародному олімпійському комітету. Я в цьому відношенні націоналіст і патріот. Тому ви можете розраховувати на Білорусь. Якщо у вас буде бажання проводити у нас будь-які заходи в рамках цієї організації, ми готові в будь-який момент і підтримати нашу організацію, і організувати будь-які заходи", - запевнив Президент.

Як повідомляв УНІАН, перші Європейські ігри відбулися в Баку в 2015 році. Напередодні змагань в Баку стало відомо, що від проведення других Євроігор відмовилися Нідерланди. Згодом на проведення змагань претендувала Росія, але Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не підтримає ці змагання в зв'язку з допінговим скандалом навколо російського спорту.