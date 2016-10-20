Новим президентом Міжнародної федерації гімнастики став японець Ватанабе

Новим президентом Міжнародної федерації гімнастики (FIG) обраний генеральний секретар Японської асоціації гімнастики і член виконавчого комітету FIG Морінарі Ватанабе, повідомляє офіційний сайт федерації.

Ватанабе займе свою нову посаду 1 січня 2017 року, змінивши на посту італійця Бруно Гранді, який правив FIG протягом 20 років.

Ватанабе під час голосування суттєво випередив президента Європейського гімнастичного союзу француз Жоржа Гельзека - 100 голосів проти 19.

У той же час, кандидатом у члени технічного комітету FIG з художньої гімнастики була українська суддя 1-ої міжнародної категорії Юлія Атрушкевич. Але, набравши в першому турі 29 голосів, а в другому 36, вона не потрапила в число шести членів комітету.

81-й Конгрес Міжнародної федерації гімнастики проходив у Токіо (Японія) з 18 по 20 жовтня.