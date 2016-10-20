Світоліна перемогла хорватку Конюх і вийшла в півфінал Кубка Кремля

У Москві завершився матч 1/4 фіналу Кубка Кремля з тенісу, в якому українка Еліна Світоліна у двох партіях розгромила Ану Конюх з Хорватії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 6:1, 6:1.

Гра, яка тривала рівно годину, пройшла за повної переваги українки. Так, Світоліна допустила всього 1 подвійну помилку, при 7-мі у суперниці, мала відсоток попадання першої подачі 62 проти 52 у Конюх, мала перевагу в виграних очках на подачі (37:21) і прийомі (29:19).

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Крім того, Світоліна зуміла з першого сетболу виграла стартову партію, а також з першого матчболу - другий сет і матч в цілому.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Кремля-2016 проходить в Москві з 15 по 23 жовтня.