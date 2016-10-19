15 українських велосипедістів візьмуть участь у чемпіонаті Європи з треку

Турнір розпочинається сьогодні у передмісті Парижу.

У французькому місті Сен-Квентін-ан-Івлін поблизу Парижа стартує чемпіонат Європи з велосипедного спорту (трек). Українська заявка нараховує 15 велосипедистів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету. Склад збірної України виглядає таки чином: Чоловіки - Винокуров Андрій, Гладиш Роман, Гринів Віталій, Когут Володимир, Пономаренко Дмитро, Фредюк Володимир, Шевчук Тарас. Жінки - Басова Любов, Бондар Вікторія, Залізна Валерія, Клімченко Тетяна, Клячіна Оксана, Метальнікова Інна, Нагірна Анна, Старікова Олена. На цьогорічному чемпіонаті Європи буде розіграно 23 комплекти нагород. Змагання триватимуть до 23 жовтня.

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