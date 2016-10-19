Українка Єлістратова очолила рейтинг Європейської федерації триатлону за підсумками сезону-2016

Європейська федерація тріатлону опублікувала рейтинг-лист найсильніших спортсменок континенту, згідно з яким українка Юлія Єлістратова завершила сезон 2016 на першому місці, повідомляє офіційний сайт федерації.

На рахунку Єлистратової 2787.12 бали і вона істотно випереджає британку Люсі Халл (2298,01) і дует росіянок Валентина Запатріна (2122,31) і Олена Данилова (1458,87).

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У рамках Кубка Європи українка виграла змагання в Карлових Варах, Тонсбергу і Холтені, а на заключному етапі в Аланьї зайняла 2-е місце, чого цілком вистачило для лідерства у загальному рейтингу.

Єлістратова також очолювала рейтинг найсильніших спортсменок Європи в 2014 і 2015 роках.

Як повідомляв УНІАН, на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро Юлія Єлістратова виступила невдало, посівши лише 38-е місце.