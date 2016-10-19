Світоліна вийшла до третього кола тенісного турніру "Кубок Кремля"

У Москві завершився матч другого кола тенісного турніру "Кубок Кремля", в якому українка Еліна Світоліна обіграла Юлію Путінцеву з Казахстану, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 6:2, 6:2.

Українка мала велику перевагу впродовж усієї зустрічі, яка тривала 1 годину 28 хвилин. Світоліна подала 3 ейси (у суперниці - 0), не допустила жодної подвійної помилки, в той час як суперниця - 2, і показала дуже хороший відсоток попадання першої подачі - 73 проти 62. Нарешті, вона виграла 71 розіграш очок, в той час як суперниця всього 52.

Для Світоліної це був перший матч в Москві, тому що вона посіяна на турнірі під 4-м номером і від ігор першого кола була звільнена.

У третьому колі українка зіграє з переможцем матчу Анна Блінкова (Росія) - Ана Конюх (Хорватія), який відбудеться сьогодні увечері.

Кубок Кремля проходить в Москві з 15 по 23 жовтня.