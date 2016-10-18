12 українців візьмуть участь в чемпіонаті Європи з настільного тенісу

Збірна України з настільного тенісу прийме участь в чемпіонаті Європи з настільного тенісу, який сьогодні стартував в Будапешті. Українська заявка нараховує 8 спортсменів, а також 4 запасних тенісисти, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Склад збірної України виглядає таким чином: Біленко Тетяна, Гапонова Ганна, Васильєва Євгенія, Братейко Соломія, Алексеєнко Наталя, Коу Лей, Прищепа Євген, Єфімов Віктор.

Запасні - Жмуденко Ярослав, Писар Дмитро, Фарладанська Ганна, Перебийнос Вероніка.

Призер чемпіонатів Європи та учасниця Олімпійських ігор Маргарита Песоцька пропустить цей турнір через недоліковану травму.

Змагання триватимуть з 18 по 23 жовтня.