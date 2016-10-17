Тенісистка Світоліна про Кубок Кремля: "Останні три роки не виходило приїжджати через ситуацію в країні, але не хочеться прив'язувати турнір до політики"

Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що розраховує завершити сезон на позитивній хвилі завдяки своєму виступу на Кубку Кремля, який у понеділок стартував у Москві, повідомляє Р-спорт.

Світоліна отримала четвертий номер посіву і почне свій виступ відразу з другого кола.

"Турнір у Москві вважається престижним, це все-таки прем'єр-рівень, - заявила Світоліна на прес-конференції. - Хочеться закінчити на гарній і позитивній хвилі. Останні десь три роки не виходило приїжджати. Іноді це було із-за ситуації в країні. Але не хочеться прив'язувати цей турнір до політики".

Світоліна у поточному сезоні закріпилася в Топ-20 світового рейтингу і в даний час займає 15-ту сходинку.

Тенісний турнір Кубок Кремля проходить в Москві з 17 по 23 жовтня.