Тенісистка Світоліна про Кубок Кремля: "Останні три роки не виходило приїжджати через ситуацію в країні, але не хочеться прив'язувати турнір до політики"
Українка розраховує завершити сезон на мажорній ноті.
Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що розраховує завершити сезон на позитивній хвилі завдяки своєму виступу на Кубку Кремля, який у понеділок стартував у Москві, повідомляє Р-спорт.
Світоліна отримала четвертий номер посіву і почне свій виступ відразу з другого кола.
"Турнір у Москві вважається престижним, це все-таки прем'єр-рівень, - заявила Світоліна на прес-конференції. - Хочеться закінчити на гарній і позитивній хвилі. Останні десь три роки не виходило приїжджати. Іноді це було із-за ситуації в країні. Але не хочеться прив'язувати цей турнір до політики".
Світоліна у поточному сезоні закріпилася в Топ-20 світового рейтингу і в даний час займає 15-ту сходинку.
Тенісний турнір Кубок Кремля проходить в Москві з 17 по 23 жовтня.